С 1 октября проиндексируют пенсии военных пенсионеров и силовиков

С 1 октября 2025 года в России будет произведена индексация пенсий военных пенсионеров на 7,6%. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Алексей Говырин («Единая Россия») в интервью РИА Новости. Повышение затронет не только бывших военнослужащих Минобороны, но и сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, таможенной службы и федеральной фельдсвязи, так как их выплаты зависят от совокупного размера окладов по званию и должности.

По словам парламентария, ранее планировалось проиндексировать выплаты на 4,5%, однако из-за обновлённых макроэкономических прогнозов и инфляционных ожиданий была принята новая редакция закона, увеличившая коэффициент до 7,6%. Говырин отметил, что на федеральном уровне уже утверждены соответствующие изменения, и теперь ожидается выпуск постановления правительства, которое закрепит новые суммы в документах профильных ведомств.

Индексация также затронет пенсии, назначенные по выслуге лет, инвалидности и в связи с потерей кормильца, если выплаты были установлены по военной линии. Расчёт прибавки будет произведён автоматически органами Социального фонда России после внесения данных ведомствами. Например, при пенсии в 25 тысяч рублей увеличение составит 1900 рублей. Перерасчёт будет начислен с 1 октября, а средства поступят единовременно позднее.