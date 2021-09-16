С 1 октября привитые туристы смогут отправиться в Чили

Власти Чили приняли решение снять запрет на въезд в страну для иностранцев, привитых от Covid-19. При этом у туриста должен иметься сертификат о вакцинации, одобренный властями страны, сообщает ТАСС.

«Правительство разрешает въезд вакцинированных иностранцев с 1 октября», — отметили в Минздраве Чили.

В ведомстве уточнили, что перед прибытием в страну туристам необходимо получить одобрение сертификата о прививке. Для этого они должны загрузить справку на специальный портал. Проверка документа будет проводиться в течение месяца. Помимо этого, прибывшие пройдут пятидневный карантин и на протяжении 15 дней будут сообщать о своем самочувствии и местонахождении.

«Смягчение в рамках плана „Защищенные границы“ связано с устойчивым снижением количества заражений и активных случаев, которое наблюдается в последние недели», — объяснили специалисты.

В заключение они добавили, что граждане Чили, не привившиеся от Covid-19, могут покидать страну только при наличии особого разрешения.