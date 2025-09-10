news_header_top
Экономика 10 сентября 2025 08:32

С 1 октября МСП и самозанятые смогут потребовать отсрочку по кредитам на шесть месяцев

С 1 октября в России вступает в силу закон, позволяющий предпринимателям из сферы малого и среднего бизнеса, а также самозанятым получить отсрочку по кредитам сроком до шести месяцев. Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Заемщик в любой момент в течение срока действия договора кредита (займа) вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода», – говорится в указе.

Кредитные каникулы смогут оформить компании из всех отраслей экономики. При этом установлены ограничения по максимальной сумме займа: до 10 млн рублей для самозанятых, до 60 млн рублей для микропредприятий, до 400 млн рублей для малых предприятий и до 1 млрд рублей для средних предприятий.

