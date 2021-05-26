С 1 октября будут повышены оклады российских военнослужащих

С 1 октября 2021 года оклады российских военнослужащих, проходящих службу как по призыву, так и по контракту, будут повышены в 1,037 раза. Соответствующее постановление Правительства РФ №772 подписал Премьер-министр страны Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановлением также предусмотрено аналогичное повышение окладов тех, кто проходит службу в Росгвардии, сотрудников органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, пожарных, таможенников и других.

