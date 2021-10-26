С 1 ноября в Казани откроется новый офис МФЦ

С 1 ноября в Казани откроется новый офис многофункционального центра. Он будет расположен в доме №5 по улице Чистопольская. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«Ранее новый офис планировалось открыть в январе 2022 года. Однако, в связи с резким увеличением числа обращений, офис на Чистопольской откроется на несколько месяцев раньше», - отметила Ленара Музафарова.

В новом офисе будут работать 50 окон приема. Ожидается, что за один день сюда смогут обратиться более тысячи человек.

Вместе с тем, свою работу прекратит офис на проспекте Ямашева, 82.