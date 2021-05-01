С 1 мая в России начинает работать новая формула расчета цены на бензин

В России начал работать скорректированный демпфирующий механизм, от которого зависят цены на топливо, говорится в законопроекте, который был согласован в Минфине и Минэнерго.

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, официально документ утвердят позже, но механизм заработает с 1 мая, передает РИА Новости.

Так, с 1 мая 2021 года условную цену бензина в формуле демпфера снизят на 4 тысячи рублей за тонну, с 1 января 2022-го — на 2,7 тыс. рублей, а с 2023 года ее будут индексировать на 3%. Также ежегодную индексацию цены для расчета демпфера по дизельному топливу с 2022 года снизят с 5 до 3%.