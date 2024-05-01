С 1 мая на кассах в магазинах России начнут блокировать продажу просроченной молочки

С 1 мая в крупных торговых сетях России вводится механизм, блокирующий продажу просроченной или нелегальной молочной продукции и бутилированной воды. Он будет действовать на кассах — как обычных, так и самообслуживания, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

При сканировании товара система обратится к «Честному знаку» и, если продукт окажется просроченным или нелегальным, его продажа будет заблокирована.

Если же магазин не подключен к новой системе или реализует нелегальные товары, сведения передадут в Роспотребнадзор. Будет проведена проверка.

«Сейчас режим для молочной продукции и воды действует только в крупных магазинах, но с 1 сентября распространится на всю розницу», — рассказал замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Новый режим вводится поэтапно. До 1 мая он распространялся только на табак и разливное пиво. Изменения позволили значительно сократить продажи табачной продукции с нарушением цены, а также реализацию товаров с поддельными кодами и контрафакта.