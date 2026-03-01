С 1 марта в России начинает работу система для борьбы с мошенниками «Антифрод»

С 1 марта в России начинают действовать дополнительные меры по противодействию киберпреступлениям. В частности, начинает работу государственная информационная система «Антифрод». Ее оператором выступает Минцифры России.

Система предназначена для оперативного взаимодействия госорганов, операторов связи, банков и других участников рынка.

ГИС «Антифрод» позволит обмениваться информацией о признаках мошеннических действий, чтобы быстрее выявлять угрозы и принимать меры по защите пользователей.