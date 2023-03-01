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С 1 марта в России меняются правила проезда по перекресткам с круговым движением
С сегодняшнего дня в России уточняются правила движения на дорожных кольцах – теперь при въезде на него не с главной дороги автоводитель должен уступить тем, кто уже движется по такому перекрестку. Об этом сообщает РИА Новости.
Изменения в правила дорожного движения были одобрены федеральным Правительством осенью прошлого года. В прежней версии говорилось, что при въезде на перекресток с круговым движением, обозначенным знаком 4.3 (круговое движение), водитель должен уступить дорогу находящимся на нем автомобилям независимо от того, с какой дороги он въезжает – с главной или второстепенной.
Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин отмечает, что подобная поправка — это «редакционная подчистка» для исключения неоднозначности толкования формулировки.
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