С 1 марта ужесточатся требования к содержанию газового оборудования

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу изменения законодательства, в результате которых требования к содержанию газового оборудования ужесточатся. Об этом сообщил начальник Государственной жилищной инспекции республики – главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин на брифинге в Кабмине РТ.

«Акцент будет сделан на инструментальный замер. То есть если раньше нужно было просто убедиться, что шахта рабочая, то теперь нужно измерить показатели воздухообмена и разреженности воздуха в шахтах. Это принципиальная история», – заявил Тыгин.

По его словам, сделать замер «на глазок», как это было раньше, теперь будет невозможно. Газовикам необходимо будет указать показания приборов и убедиться, что они не выходят за рамки верхнего и нижнего предела.

При этом в случае нарушения требований по эксплуатации оборудования газ в такой квартире или доме будут просто отключать. То же самое произойдет и в том случае, если газовиков не пустят в квартиру.

«Не хотите пускать в квартиру? Пожалуйста, никаких вопросов нет, у вас не будет газа. Причем ваш кран на узле не просто завяжут, его заварят. Ну и, соответственно, при обратном подключении будет очень серьезная проблема», – подчеркнул Тыгин.

Он добавил, что проверка оборудования должна проводиться ежегодно и сами жители должны быть заинтересованы в том, чтобы газовики проверили жилище.

«В тех домах, где газ отключен, никто не погиб, эти дома не взорвались, там нет хлопка, нет угарного газа», – заключил начальник Госжилинспекции РТ.