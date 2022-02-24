С 1 марта Узбекистан отменит масочный режим

С 1 марта в Узбекистане перестанет действовать масочный режим. Ношение данного средства защиты становится рекомендательным, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

«Республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом под руководством Премьер-министра Абдуллы Арипова на своем заседании в среду приняла решение отменить масочный режим, но рекомендовала гражданам продолжать носить маски в общественных местах», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что режим, действующий в республике с марта 2020 года, отменяется благодаря улучшению обстановки с коронавирусной инфекцией. При осложнении ситуации обязательное ношение масок может быть введено вновь.

За время пандемии в Узбекистане выявлено более 235 тыс. случаев коронавируса. Свыше 230 тыс. человек уже выздоровели — это 97% от общего числа пациентов. Умерли 1624 человека.