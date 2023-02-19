С 1 марта проверять российских водителей на трезвость будут по-новому

В России с 1 марта вступит в силу новый порядок проверки водителей на алкоголь. Так, сейчас при проверке состояния водителя с помощью алкотестера сотрудник ДПС демонстрирует целостность клейма, а по требованию водителя предъявляет свидетельство либо техпаспорт прибора. А после вступления в силу поправок инспектору достаточно сообщить автомобилисту, что сведения об алкотестере есть в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, пишет «Парламентская газета».

Если у водителя пахнет изо рта, нарушена речь или походка, дорожный инспектор должен доставить его к месту проведения медосвидетельствования. Обойтись без поездки к врачу можно в том случае, если водитель согласится дыхнуть в трубочку поверенного алкотестера и не станет спорить с результатом. Инспектор должен использовать алкотестер утвержденного типа, который обеспечивает запись результатов на бумажном носителе.

Освидетельствование проводят в присутствии двух понятых и под протокол. При этом можно обойтись и без свидетей – в случае, если экипаж ДПС использует видеорегистратор. Это и раньше было записано в КоАП, но отсутствует в действующем порядке проверки на алкоголь. В новом документе ситуацию исправили.

По-прежнему алкотестер должен показать наличие этилового спирта в концентрации более 0,16 миллиграмма на один литр воздуха – в этом случае инспектор зафиксирует нарушение.

При отказе водителя дышать в алкотестер, его направят в медучреждение. Также туда отправят водителя в том случае, если прибор показал отрицательный результат, но полицейский уверен, что водитель пьян. Инспектор обязан отвезти водителя к месту проведения освидетельствования.

По мнению экспертов, изменения оставят водителям минимум шансов оспорить постановление о нахождении за рулем в пьяном виде. Проверка сведений об алкотестере сейчас является одним из обязательных пунктов адвокатов, которые защищают водителей в подобных делах. Наличие данных в федеральной базе сделает опротестование по этому пункту практически невозможным, отмечают специалисты.