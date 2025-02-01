С 1 марта на оплату отопления по фактическому потреблению перейдет вся Россия

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 1 марта 2025 года во всех регионах России будут платить за отопление в многоквартирных домах только в течение отопительного сезона. Об этом напомнил доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Михаил Косов, сообщает агентство «Прайм».

Уже сейчас в большинстве субъектов Федерации жители многоквартирных домов платят за тепло только в период его подачи, по фактическим показаниям счетчиков. Однако в ряде регионов еще действует система 1/12, когда собственники жилья оплачивают отопление равными долями в течение года.

«<...> россияне не смогут больше платить за тепло в домах равномерно в течение года — теперь платежки будут приходить только в отопительный сезон. Жильцы домов увидят реальные расходы по счетчикам и начнут платить только за фактически потребленное тепло», — пояснил экономист.

Жители регионов, где ранее действовал иной принцип оплаты отопления, смогут видеть в квитанциях более детальную информацию: суммы задолженности, собранные средства на ремонт и затраты на уже выполненные работы.

В Минстрое РФ уверены, что новые правила повысят прозрачность расчетов за отопление, но гражданам предстоит привыкнуть к изменению схемы оплаты, подчеркнул Косов.

В Татарстане переход на оплату отопления по фактическому потреблению произошел еще в 2015 году.