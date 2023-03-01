С 1 марта изменился расчет потребления общедомовых ЖКУ

В России с 1 марта вступает в силу новый расчет нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Он будет производиться с применением метода аналогов.

При таком расчете в основе будут приняты показания счетчиков в домах с аналогичой конструкцией и находящихся и в аналогичных климатических зонах. Цель – приблизить нормативы к уровню фактического потребления.

Метод аналогов будут применять при расчете потребления электроэнергии, холодной и горячей воды, которые были потрачены при содержании общего имущества в доме, а также при расчете норматива отведения сточных вод.