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С 1 марта изменился расчет потребления общедомовых ЖКУ
В России с 1 марта вступает в силу новый расчет нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Он будет производиться с применением метода аналогов.
При таком расчете в основе будут приняты показания счетчиков в домах с аналогичой конструкцией и находящихся и в аналогичных климатических зонах. Цель – приблизить нормативы к уровню фактического потребления.
Метод аналогов будут применять при расчете потребления электроэнергии, холодной и горячей воды, которые были потрачены при содержании общего имущества в доме, а также при расчете норматива отведения сточных вод.
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