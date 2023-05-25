С 1 июня в Татарстане стартует спортивный марафон «Сила России»

С 1 июня по 12 августа по всей стране пройдет спортивный марафон «Сила России», который направлен на популяризацию здорового образа жизни и развитие массового спорта. Бесплатные мероприятия будут проходить во всех районах республики, для участия необходима лишь предварительная регистрация. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ, председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» в РТ Светлана Захарова.

«Марафон „Сила России“ стартует с 1 июня. Он направлен на популяризацию здорового образа жизни и физической активности среди взрослого населения. Большое внимание мы будет уделять именно работающим людям», — сказала она.

Марафон включится во все массовые спортивные мероприятия в Татарстане в период с июня по 12 августа, кроме того, будут организованы отдельные активности. В частности, в парках и скверах города известные спортсмены будут проводить занятия для всех желающих, добавила доктор педагогических наук, заслуженный тренер России, координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ», «Моя карьера с Единой Россией», член регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» в РТ Ольга Павлова.

«Приятно, что Татарстан, спортивный регион, начинает первым комплекс мероприятий марафона „Сила России“. Несмотря на то, что он стартует 1 июня, уже на „Казанском марафоне“, 27-28 мая, мы включимся в работу. Мастер-класс на детском забеге запустит олимпийская чемпионка Марина Голядкина», — поделилась она.

Кроме того, переговоры об участии в мероприятиях марафона в Татарстане ведутся с теннисисткой Вероникой Кудерметовой и хоккеистом Данисом Зариповым, отметила Павлова.

«Проект „Сила России“ охватит большое количество категорий граждан, среди которых работающая молодежь, пенсионеры, люди разного возраста и социальных групп. Все, кто зарегистрируется на сайте, сможет бесплатно участвовать во всех соревнованиях, проводимых на территории Татарстана», — заключила Ольга Павлова.