С 1 июня в России введут тарифные квоты на экспорт лома и отходов черных металлов

С 1 июня Правительство России введет тарифные квоты на экспорт лома и отходов черных металлов, которые будут действовать до 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба кабинета.

Отмечается, что при продаже за границу металла объемом до 540 тыс. тонн пошлина на него составит 100 евро за одну тонну, а при превышении этого показателя — 290 евро.

«Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза. Принятое решение направлено на предупреждение роста цен на внутреннем рынке и обеспечение потребностей в сырье отечественных металлургических предприятий», — заявили в Правительстве РФ.

В прошлом году из-за роста мировых цен на черные и цветные металлы уже вводились временные вывозные пошлины, что позволило смягчить внешнее влияние на внутренний рынок и скорректировать цены на металлопродукцию внутри страны.

Кроме того, в мае 2022 года кабинет утвердил разрешительный порядок экспорта необработанного свинца, а также лома и отходов от него, который будет действовать до 15 ноября этого года.