В России вводится мораторий на проверки в сфере валютного законодательства

С 1 июня в России введут мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства в России. Принятая мера будет действовать до 31 декабря, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Согласно постановлению, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, будет приостановлено большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства. Исключение составят проверки, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря 2022 года», — уточняется в сообщении.

Запрет также не распространяется на нарушения нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля 2022 года и специальных экономических мер, введенных на фоне санкций недружественных государств.

Кроме того, Кабмин продлевает срок представления гражданами-резидентами прошлогодних отчетов о движении средств на счетах в иностранных банках и о переводах за границу без открытия банковского счета до 1 декабря этого года.

«Это решение обусловлено сложностями, с которыми в данный момент сталкиваются люди при получении необходимых документов и информации в финансовых организациях за пределами страны», — подчеркивает пресс-служба.