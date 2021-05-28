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Ру Тат
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28 мая 2021  12:30
Эвелина Киселёва

С 1 июня в Казани вновь начнет работать мотобригада фельдшеров

С 1 июня в Казани вновь начнет работать мотобригада фельдшеров
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Фельдшеры Казанской станции скорой помощи летом начнут приезжать на вызовы на мотоциклах. Об этом сообщает страница станции в Instagram.

«С 1 июня к основным общепрофильным бригадам включается в работу мотобригада, состоящая из фельдшера-водителя», — сказано в посте.

На станции казанской скорой рассказали, что мотобригада будет выезжать в общественные места в течение двух минут. Мотобригада будет оказывать экстренную помощь пострадавшим при жизнеугрожающих состояниях, к примеру, ДТП, падение с высоты, поражение электрическим током.

#скорая помощь
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