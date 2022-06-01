С 1 июня для входа на соревнования болельщикам РФ понадобится Fan ID

Закон о предоставлении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на спортивные соревнования в России вступит в силу с 1 июня, сообщает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий документ в конце декабря прошлого года. Новый закон обязует всех болельщиков предоставлять персональную электронную карту идентификации, чтобы обеспечить безопасность и общественный порядок на различных чемпионатах и турнирах. Оформить ее можно будет на портале госуслуг.

Список официальных спортивных мероприятий пока не определили. Правительство утвердит его с учетом особенностей каждого отдельного вида спорта и уровня проведения спортивного соревнования. Продажа билетов также будет осуществляться при наличии действующего Fan ID.

Минспорта РФ разработало проект концепции применения паспорта болельщика в 2019 году для матчей премьер-лиги и Кубка России.