С 1 июня для казанцев заработают 5 городских пляжей

С начала июня в Казани начнут работу сразу пять городских пляжей. Они будут оборудованы в соответствии с требованиями безопасности — ежедневно там будут дежурить спасатели и медработники. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

«Открытие купального сезона на пляжах „Локомотив“, „Нижнее Заречье“, „Озеро Глубокое“, „Озеро Комсомольское“, „Большое Лебяжье“, а также в местах отдыха у озера Изумрудного, озера Лебяжьего и озера в парке Победы планируется 1 июня. С этого дня там ежедневно с 9 утра до 8 часов вечера будут дежурить спасатели и медики», — отметил спикер.

Тимурханов добавил, что безопасность на городских пляжах будут также обеспечивать правоохранители — патрулирование будет идти в вечернее время, в праздники и по выходным.

К 28 мая группы водолазов намерены обследовать и, при необходимости, очистить дно прилегающих к пляжам водоемов площадью более 8,7 тыс. квадратных метров.

«Также идет уборка береговой линии протяженностью 1120 м. Берутся лабораторные пробы воды и песка, завершаются работы по ремонту помещений спасательных и медицинских постов, огораживаются зоны купания детей», — отметил Фердинант Тимурханов.

Приемка готовых для летнего отдыха пляжей города пройдет 28 мая.

