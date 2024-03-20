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Общество 20 марта 2024 11:56

С 1 июля в России запустят Единый реестр многодетных семей

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С 1 июля в России начнет работу Единый реестр многодетных семей. Запуск платформы анонсировал на заседании в Госдуме глава Минтруда Антон Котяков.

«Начиная с 1 июля 2024 года у нас будет функционировать реестр многодетных семей по всей стране, который позволит упростить процедуру взаимоотношений и взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям», — приводит его слова РИА Новости.

Помимо этого, напомнил он, с 2025 года вступит в силу новый национальный проект «Семья», ранее анонсированный Президентом России Владимиром Путиным. В рамках него поддержкой будут охвачены все российские семьи — от молодых до многопоколенных. Содержание проекта пока прорабатывается.

Напомним, что 2024-й в России объявлен Годом семьи.

#многодетные семьи #нацпроекты #национальные проекты #минтруд рф
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