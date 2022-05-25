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Ру Тат
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Официальная хроника
25 мая 2022  18:22

С 1 июля претендовать на госконтракты смогут только добросовестные компании

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Правительство намерено снизить риск влияния антироссийских санкций на госзакупки. В связи с этим с 1 июля претендовать на выполнение государственных контрактов могут только компании, которые гарантированно выполнят условия тендера. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, компании, включенные в реестр недобросовестных по причине отказа от исполнения обязательств из-за санкций, введенных в отношении заказчика, не смогут участвовать в конкурсе. 

«Таким образом претендовать на госконтракты смогут только компании, которые в сложившихся условиях гарантированно готовы выполнить условия госконтракта», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что Запад начал ужесточать санкции против РФ после начала специальной военной операции по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.

#Михаил Мишустин #кабмин #госконтракты
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