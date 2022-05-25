С 1 июля претендовать на госконтракты смогут только добросовестные компании

Правительство намерено снизить риск влияния антироссийских санкций на госзакупки. В связи с этим с 1 июля претендовать на выполнение государственных контрактов могут только компании, которые гарантированно выполнят условия тендера. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, компании, включенные в реестр недобросовестных по причине отказа от исполнения обязательств из-за санкций, введенных в отношении заказчика, не смогут участвовать в конкурсе.

«Таким образом претендовать на госконтракты смогут только компании, которые в сложившихся условиях гарантированно готовы выполнить условия госконтракта», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что Запад начал ужесточать санкции против РФ после начала специальной военной операции по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.