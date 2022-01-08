С 1 июля МВД сокращает сроки выдачи новых паспортов

В России с 1 июля 2022 года сократятся сроки выдачи новых паспортов. Документ можно будет оформить в течение 5 дней независимо от места жительства. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Сейчас сроки оформления паспортов составляют от 10 до 30 дней.

Новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены, сообщили в МВД России.

Эта же норма будет распространяться и на оформление паспорта с электронным носителем при их введении, подчеркнули в МВД.