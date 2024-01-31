С 1 февраля на территории заказника «Устье реки Меши» вводится запрет на рыбалку

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С завтрашнего дня и до 15 апреля на территории природного заказника «Устье реки Меши» введут запрет на промысловую и любительскую рыбалку. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

«Ограничения вводятся с целью создания устойчивой популяции водных биологических ресурсов и благоприятных условий для их воспроизводства», — пояснили в ведомстве.

Для недопущения правонарушений инспекторы госкомитета организуют регулярные рейды. За несоблюдение режима охраны заказника предусмотрено наказание в соответствии со ст.8.39 КоАП РФ (Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).