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С 1 февраля на территории заказника «Устье реки Меши» вводится запрет на рыбалку
С завтрашнего дня и до 15 апреля на территории природного заказника «Устье реки Меши» введут запрет на промысловую и любительскую рыбалку. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по биоресурсам.
«Ограничения вводятся с целью создания устойчивой популяции водных биологических ресурсов и благоприятных условий для их воспроизводства», — пояснили в ведомстве.
Для недопущения правонарушений инспекторы госкомитета организуют регулярные рейды. За несоблюдение режима охраны заказника предусмотрено наказание в соответствии со ст.8.39 КоАП РФ (Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).
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