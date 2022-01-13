С1 февраля на 8,4 процента проиндексируют материнский капитал и другие пособия

В России с 1 февраля проиндексируют материнский капитал, выплаты ветеранам и другие пособия на 8,4 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Так, пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4 процента», — уточняется в сообщении.

Это распространяется на материнский капитал, ветеранские выплаты, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан. Сюда же относится единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, которые подверглись радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки.

Впервые в этом году материнский капитал повышают в соответствии с фактической инфляцией по поручению Президента России Владимира Путина. Ранее выплату увеличивали по уровню прогнозной инфляции с 1 января каждого года.

Так, на первого ребенка размер материнского капитала составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка — 693,1 тысячи рублей, если семья не получала материнский капитал при рождении первого ребенка. В министерстве уточнили, что размер доплаты при рождении второго ребенка составит 168,6 тысячи рублей, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка.

Уточняется также, что эти выплаты получают порядка 16 миллионов человек. Все необходимые средства заложены в бюджет.