С 1 декабря в Татарстане изменятся тарифы на электричество

С 1 декабря в Татарстане поднимется стоимость электроэнергии для населения. Новые тарифы утвердил Госкомитет по тарифам РТ, сообщает его пресс-служба.

Так, с начала месяца стоимость электроэнергии для населения составит 4,68 руб./кВтч с учетом НДС, для жителей домов, где есть электроплиты и (или) электроотопительные установки, — 3,58 руб. /кВтч, а для жителей сельских территорий — 3,28 руб. /кВтч.

«Тариф может быть применен дифференцированно по зонам суток при наличии/установке прибора учета, позволяющего определять объем потребленной электрической энергии по зонам суток (день (пик/полупик)/ночь)», — заявили в госкомитете.