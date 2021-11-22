С 1 декабря в России цены на шоколад и конфеты могут вырасти на 5–20%

Крупный производитель шоколада и конфет «Акконд» уведомил, что с 1 декабря цены на его продукцию вырастут на 5–20%. О росте цен на сладости также предупредили бренды «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Коркунов», пишет газета «Известия».

«Мы ежегодно получаем подобные письма в период повышенного спроса на сладости — перед Новым годом», — рассказали в торговой сети «Верный», добавив, что сетевые магазины делают все возможное, чтобы «увеличение цен на полках происходило меньшими темпами».

Отмечается, что рост цен производители сладостей объяснили ростом расходов на логистику и сырье — прежде всего на сахар, патоку, какао и фундук.

В Минсельхозе РФ в свою очередь обратили внимание на то, что предприятия российской кондитерской промышленности на сегодняшний день вынуждены работать в условиях значительного роста издержек.

«Это связано с удорожанием упаковки, сырья, электроэнергии, транспортных услуг и других составляющих себестоимости. При этом производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию, в том числе оптимизируя внутренние процессы и сокращая маржинальность», — заявили в ведомстве.