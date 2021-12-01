С 1 декабря россияне получили бесплатный доступ к социально значимым сайтам

С 1 декабря вступил в силу закон о бесплатном доступе россиян к социально значимым порталам, сообщает РИА Новости.

Список социально значимых ресурсов установил кабмин. Теперь абоненты будут бесплатно получать услуги связи для доступа к таким сайтам.

В него в первую очередь попали ресурсы государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондов и порталы госуслуг. Остальные сайты определит специальная комиссия Правительства России.

Критерии, по которым будут включать сайты в перечень, еще в начале прошлого месяца определило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Инициатива проекта «Доступный интернет», которая предполагает бесплатный доступ по всей стране к социально значимым отечественным интернет-сервисам, принадлежит Президенту России Владимиру Путину.

Минцифры начало эксперимент по этому проекту с 1 апреля и планировало завершить его 1 июля, но продлило до 31 декабря. В перечне ресурсов с бесплатным доступом содержится 371 пункт.