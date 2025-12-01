news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 декабря 2025 09:31

С 1 декабря иностранцы при въезде в Россию будут сдавать свои биометрические данные

Читайте нас в
Телеграм

С 1 декабря 2025 года начинается эксперимент, в рамках которого иностранцы будут сдавать свои биометрические на всех пунктах пересечения границы, где есть соответствующая техническая возможность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Правительства РФ.

Апробация будет действовать до 30 июня 2026 года. После этой даты иностранцы, не имеющие визы, будут должны заполнять электронное заявление на сдачу биометрии не позднее чем за 72 часа до въезда в страну.

Исключениями являются граждане Белоруссии, дети до 6 лет и иностранцы, въезжающие по дипломатическому или служебному паспорту.

#Россия #биометрические данные #иностранцы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

30 ноября 2025
Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

30 ноября 2025