С 1 декабря иностранцы при въезде в Россию будут сдавать свои биометрические данные

С 1 декабря 2025 года начинается эксперимент, в рамках которого иностранцы будут сдавать свои биометрические на всех пунктах пересечения границы, где есть соответствующая техническая возможность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Правительства РФ.

Апробация будет действовать до 30 июня 2026 года. После этой даты иностранцы, не имеющие визы, будут должны заполнять электронное заявление на сдачу биометрии не позднее чем за 72 часа до въезда в страну.

Исключениями являются граждане Белоруссии, дети до 6 лет и иностранцы, въезжающие по дипломатическому или служебному паспорту.