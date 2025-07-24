Родителям дали советы по выбору школьного рюкзака с учётом новых требований ГОСТа

В России вступают в силу обновлённые требования к школьным рюкзакам с 1 августа — изменения коснулись веса, конструкции, материалов и безопасности. ГОСТ, в котором прописаны эти нормы, носит рекомендательный характер, однако эксперты советуют родителям учитывать его при покупке, особенно в преддверии нового учебного года, об этом сообщает ГТРК Татарстан.

В Татарстане, как и по всей стране, родители уже начали подбирать рюкзаки своим детям. Кто-то ищет модель попроще, учитывая, что школьники часто просят новый ранец каждый год. Другие подходят к вопросу серьёзно, выбирая прочные, удобные и безопасные варианты: с ортопедической спинкой, светоотражающими элементами и отделением для бутылки с водой.

Согласно обновлённому ГОСТу, вес рюкзака для учеников младших классов не должен превышать 700 граммов, а для старшеклассников — 1 килограмма. Ранец должен быть изготовлен из прочного, немаркого материала, а его цвет и наличие светоотражающих элементов напрямую влияют на безопасность ребёнка на дороге.

Как отмечают продавцы, подходящих по ГОСТу моделей сегодня достаточно в разных ценовых категориях. Отличие — чаще всего в дизайне и количестве отделений, а не в базовых характеристиках.

Если новый стандарт будет включён в техрегламент или упомянут в законе напрямую, соблюдение его станет обязательным, а пока стандарт носит рекомендательный характер.