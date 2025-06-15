С 1 августа россияне смогут отказаться от массовых рассылок

Закон, позволяющий гражданам России официально отказаться от получения массовых рассылок и обзвонов вступит в силу 1 августа 2025 года. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Первого августа в России вступит в силу закон, который позволит россиянам отказываться от массовых рассылок. Проще говоря, теперь у каждого будет возможность отказаться от получения массовых вызовов или рассылок. Сделать это можно будет через личный кабинет на сайте своего оператора связи или в мобильном приложении. То есть управление этим процессом станет максимально простым и доступным. Это решение должно существенно снизить количество нежелательных спам-сообщений и повысить комфорт пользователей в цифровом пространстве», – заявил парламентарий.

Согласно нововведению, отказываться от массовых рассылок можно будет уже с августа, а с сентября 2025 года любые массовые обзвоны в России станут возможны только при наличии согласия абонента. Также появится сервис на портале «Госуслуги», с помощью которого пользователи смогут пожаловаться на спам, если он будет поступать даже после запрета.

«Вступление в силу закона, позволяющего россиянам отказаться от массовых рассылок, - это в целом важный шаг в укреплении цифровой гигиены и защите граждан от мошеннических схем. Нередко именно массовые рассылки становятся первым этапом атаки: через смс, push-уведомления или звонки абонентам предлагают "выгодные" услуги, фальшивые компенсации или просят пройти по ссылке. Упорядочение этого процесса и возможность официального отказа от нежелательных сообщений поможет сократить число подобных инцидентов», – отметил Немкин.

Операторы связи, по словам парламентария, будут обязаны прекратить отправку рассылок по заявлению абонента. Немкин также добавил, что это может стать основой для более широкой системы управления цифровыми согласиями.

«Это направление особенно важно в условиях роста количества киберугроз и должно развиваться в связке с другими мерами цифровой безопасности», — подчеркнул он.