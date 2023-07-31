С 1 августа перерасчет пенсий ожидает 250 тыс. татарстанцев

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С 1 августа в Татарстане пройдет беззаявительный перерасчет пенсий для пенсионеров, работавших в 2022 году. Корректировка выплат затронет свыше 250 тыс. жителей республики, сообщает Отделение Социального фонда России по РТ.

Перерасчет затронет всех получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых уплачивались страховые взносы. Увеличатся выплаты и для тех, кто получает пенсии по потере кормильца. Это произойдет в том случае, если на счет умершего поступили средства, не учтенные при назначении выплаты.

«В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера, — объяснил управляющий отделением Эдуард Вафин. — Необходимо учитывать, что и заработная плата, и страховые взносы у всех работающих пенсионеров разные. Поэтому прибавка в августе носит индивидуальный характер, а ограничена она 3 пенсионными коэффициентами».

Кроме того, с 1 августа повысят размер выплат пенсионных накоплений. Перерасчет здесь связан не только с работой в 2022 году, но и инвестированием средств управляющими компаниями за этот период. В соответствии с ними, накопительные пенсии с августа будут увеличены на 10%.