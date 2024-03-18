С 1 апреля возобновятся прямые авиаперелеты между Казанью и Мурманском

С 1 апреля будут возобновлены прямые авиарейсы Мурманск — Казань. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

В этом году маршрут попал в перечень субсидированных. Такие рейсы доступны компаниям, которые прошли конкурсный отбор. Они получают финансирование из бюджета России и регионов.

Приобрести билеты на такие направления можно без дополнительных документов и требований. Всего из столицы Татарстана в 2024 году будут выполняться рейсы по 14 таким маршрутам.