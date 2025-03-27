С 1 апреля в Татарстане стартует традиционный республиканский конкурс «Эковесна»

С 1 апреля в Татарстане стартует республиканский конкурс «Эковесна» в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Конкурс проводится в период санитарно-экологического двухмесячника в формате экологического марафона. В этом году «Эковесна» приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Как сообщила пресс-служба Минэкологии РТ, каждая неделя конкурса посвящена определенной теме:

1 неделя «Помоги пернатым». Участники смогут проявить заботу о природе, создавая комфортные домики для птиц. Им предстоит смастерить кормушки и скворечники своими руками, а затем развесить их в парках и скверах.

2 неделя «Мы за раздельный сбор». Второй этап экомарафона посвящен переработки отходов. Участникам необходимо собрать макулатуру, провести мастер-классы по изготовлению свечей из вторсырья, сдать старую одежду в пункты сбора и т.д.

3 неделя «Подари Земле сад». В эту неделю мы предлагаем заняться посадкой деревьев в Парках Победы, на Аллеях Славы, дворах и общественных пространствах.

4 неделя «Твои действия». Четвертая неделя направлена на проведение мероприятий по уборке территорий. Это могут быть парки, скверы и другие общественные места.

5 неделя «Мир, труд, май». Пятая неделя посвящена благоустройству территорий вокруг домов и дворов.

6 неделя «Преображение». Следующий этап конкурса посвящен благоустройству родников и прилегающей к ним территории.

7 неделя «ЗооЗабота». На седьмой неделе участники окажут помощь братьям нашим меньшим. Они могут посетить приюты, принести корм, игрушки, а также провести время с животными, нуждающимися в уходе и внимании.

8 неделя «Чистая Вода». Заключительная неделя марафона будет посвящена очистке водоемов и прибрежных зон. Участники соберутся для уборки берегов рек, озер и прудов.

Принять участие может каждый желающий. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Экопомощник» (личная номинация): младшая группа (до 18 лет) и старшая группа (18 лет и старше);

- «Экообъединение» (некоммерческие организации, движения, школьные отряды и т.д.);

- «Экосемья»;

- «Экокоманда» (образовательные организации): младшая группа (детсады) и старшая группа (школы);

- «Экопартнеры» (СМИ): интернет издания и телевизионные СМИ;

- «Лучшее муниципальное образование» (рейтинг формируется по итогам надзорной деятельности в рамках санитарно-экологического двухмесячника).

Каждую неделю нужно выполнять соответствующие мероприятие, выкладывать посты у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» и присылать отчет на почту Eco.pros@tatar.ru.

Ознакомиться с подробностями конкурса можно на сайте Минэкологии РТ.

Напомним, республиканский конкурс «Эковесна» проходит ежегодно с 2016 года в рамках санитарно-экологического двухмесячника с 1 апреля по 31 мая. Цель конкурса - приобщение всех слоев населения к природоохранной деятельности, выявление лучших инициатив и поощрение самых активных участников.