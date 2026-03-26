С 1 апреля в России изменятся правила перевода денежных средств

С 1 апреля 2026 года в России вступят в силу обновленные правила осуществления переводов денежных средств. Об этом сообщила РИА Новости магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

По словам эксперта, изменения носят технический характер и направлены на развитие национальной платежной системы, а также ее приведение в соответствие с международными стандартами.

Согласно новым требованиям, в реквизите «плательщик» юридическим лицам и банкам необходимо указывать полное или сокращенное наименование. Физическим лицам теперь нужно прописывать фамилию, имя и отчество полностью. Индивидуальные предприниматели должны указывать не только полное имя, но и свой правовой статус, а лица, занимающиеся частной практикой, – дополнительно вид деятельности и ИНН.

Изменения затронут и реквизит «назначение платежа». Он должен содержать подробную информацию о товарах, работах или услугах, а также номера и даты договоров и других документов. При этом объем текста ограничен 210 символами.

Кроме того, в платежных документах появится новый реквизит – «фактический плательщик». Он будет заполняться в случаях, когда перевод средств осуществляет представитель налогоплательщика, например бухгалтер по доверенности. В таком случае указываются данные плательщика, ИНН или КПП, либо полное имя физического лица.