Аксенов поручил с 1 апреля начать в Крыму выдачу земельных участков бойцам СВО

С 1 апреля в Крыму начнется ускоренная процедура оформления участков для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Они будут расположены у моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах. Об этом губернатор региона Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

«Все, кто принимает участие в СВО, неважно в каком подразделении служат, то есть крымчане все получат земельные участки в этой ситуации», – заявил он в видеообращении.

По словам главы региона, в этом году 240 млн рублей было выделено на обеспечение этих земель элетроэнергией, водой и – частично – газоснабжением.

«Не везде сразу, но тем не менее всю необходимую инфраструктуру мы на эти участки затянем», – заверил он.

Решение о предоставлении участникам спецоперации земли в Крыму было принято в декабре прошлого года. В собственность можно получить земельный участок, которым гражданин уже пользуется фактически, если параметры участка соответствуют критериям. Земля выделяется из собственности полуострова без оплаты и торгов. На нее также могут претендовать и семьи погибших в ходе СВО военнослужащих.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.