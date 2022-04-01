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Ру Тат
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Общество
1 апреля 2022  08:12

С 1 апреля социальные пенсии россиян выросли на 8,6%

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С 1 апреля в России произошла плановая индексация социальных пенсий. Их размер увеличен на 8,6%, напоминает пресс-служба Минтруда.

Повышение выплат затронуло 4 млн россиян, которые получают социальные пенсии и пенсии по госпенсионному обеспечению, то есть не имеющие достаточного стажа для страховой.

Данная индексация является ежегодной, при этом ее размер зависит от темпов повышения прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

В ведомстве уточнили, что на эти цели в 2022 году в федеральном бюджете заложено 33,7 млрд рублей.

Мера принята по поручению Президента России Владимира Путина. Ранее он отметил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, все пособия и пенсии россиян будут проиндексированы, как и было запланировано.

#индексация пенсий #социальные пенсии
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