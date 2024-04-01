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С 1 апреля размер социальных пенсий в России вырос на 7,5%
С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии. Изменения затронут 4,1 млн россиян, сообщает ТАСС.
С учетом индексации средний размер социальной пенсии в стране достигнет 13,5 тысячи рублей. Для детей с инвалидностью сумма приблизится к 20 тысячам рублей, для взрослых — 20,1 тысячи.
Отмечается, что на эти цели в бюджете России предусмотрено 37,5 миллиарда рублей. Индексация будет проведена в автоматическом режиме.
Помимо этого, увеличится пенсионное обеспечение некоторых категорий россиян. Среди них, к примеру, военнослужащие и добровольцы, которые, получив военную травму, стали инвалидами, участники Великой Отечественной войны, а также те, кто пострадал от воздействия радиации или в техногенных катастрофах.
Социальные пенсии выплачиваются гражданам России, которые в силу обстоятельств не смогли набрать необходимый стаж для получения страховой пенсии. Также выплаты получают инвалиды и те, кто потерял кормильца. Если же социальная пенсия россиянина не достигает установленного в регионе прожиточного минимума, он получает доплату, которая позволяет довести пенсионное обеспечение до этого уровня.
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