С 1 апреля меняется порядок обмена иностранных водительских удостоверений

С 1 апреля текущего года вступает в силу Федеральный закон от 10 июля 2023 года «О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», сообщили в пресс-службе МВД России.

Упрощаются процедуры обмена иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление мототранспортными средствами и легковыми автомобилями (категории «М», «А» и «В» и подкатегории «А1», «В1»). Обмен таких удостоверений будет производиться после успешной сдачи только теоретического экзамена.

Обмен иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление автобусами и грузовыми автомобилями, а также составами транспортных средств (категорий «С», «D», «СЕ» и «DE» и подкатегорий «С1Е» и «D1E»), будет возможен после представления владельцем иностранного удостоверения документа о квалификации, подтверждающего прохождение итоговой аттестации в автошколе, и успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

В МВД подчеркнули, что указанные требования не распространяются в отношении граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.

Обмен национальных водительских удостоверений республик Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии будет осуществляться после сдачи теоретического экзамена, а удостоверений Республики Беларусь – без проведения экзаменов.