С 1 апреля более 3 млн россиян повысят пенсии

С 1 апреля части россиян на 7,5% повысят социальные пенсии. Ожидается, что индексация затронет 3,4 млн человек, сообщила агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт напомнила, что получателями таких выплат становятся те, кто не набрал необходимого трудового стажа и пенсионного коэффициента до назначения пенсии по старости. Также их получают при потере кормильца и получении инвалидности.

Учитывая повышение, размер социальной пенсии по старости составит 7689 рублей 30 копеек. Если же она выплачивается по инвалидности, размер будет зависеть от категории получателя.

Помимо этого, индексация затронет россиян, которые получают пенсии по государственному пенсионному обеспечению, при этом размер выплаты должен зависеть от уровня социальной пенссии. К примеру, это военнослужащие и некоторые другие льготные категории.