РЖД завершит строительство участков магистральной квантовой сети в Татарстане в 2024 году

Завершить строительство участков магистральной квантовой сети в Татарстане планируется в этом году. Об этом заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Стратегическая задача РЖД, по решению Правительства России, – строительство квантовых сетей. В границах Татарстана инвестиции составят 1 млрд рублей. Сегодня ведется строительство участков Арзамас – Казань, Казань – Агрыз – Чепца, Казань – Цильна. Мы должны этот проект закончить в 2024 году», – рассказал спикер.

На сайте РЖД сообщается, что квантовые сети способствуют безопасной и быстрой передаче данных на большие расстояния. Они базируются на оптоволоконных кабелях. Передаваемые по ним данные шифруются алгоритмом квантового распределения ключей и исключают возможность несанкционированного перехвата.

Первая линия квантовой сети в России протяженностью 700 км построена в 2021 году. Она соединила Москву и Санкт-Петербург. Это самая крупная квантовая сеть в Европе и вторая в мире после китайской, создана на базе отечественных решений. Предполагается, что до конца 2024 года протяженность российских магистральных квантовых сетей увеличится до 7 тыс. км.

Дорофеевский отметил, что в прошлом году завершено основное проектирование первого этапа кольцевой железной дороги в Казани. «В этом году надо запроектировать транспортную безопасность, потому что вышел закон. Сегодня Минтранс Татарстана определяется с институтом, который сделает проект. И в конце года можем выйти на финишную прямую и сдать проект в Госэкспертизу», – подчеркнул он.