РЖД запустили маркетплейс с доставкой товаров железнодорожным транспортом

Российские железные дороги открыли онлайн-площадку, на которой можно приобрести товары с доставкой железнодорожным транспортом. На ней будут представлены предложения от производителей промышленной продукции со всей России, сообщает пресс-служба РЖД.

«„РЖД Маркет“ — это маркетплейс для бизнеса. В режиме онлайн покупатель сможет найти необходимый товар, сравнить предложения разных поставщиков и заказать доставку с помощью железнодорожного транспорта. Выбрать подходящий вариант поможет система отзывов и рейтингов», — говорится в сообщении.

Кроме того, можно выбрать наиболее близко расположенного поставщика, чтобы снизить транспортную составляющую. Сделка оформляется в электронной форме. Покупатель получает один счет за покупку и доставку.

Предполагается, что количество предложений и ассортимент товаров будут увеличиваться.