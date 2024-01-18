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РЖД за год инвестировали в развитие Горьковской железной дороги 22,4 млрд рублей
В прошлом году РЖД инвестировали в развитие Горьковской железной дороги 22,4 млрд рублей. В Татарстане был внедрен интегрированный пост автоматизированной диагностики подвижного состава на сортировочной станции Юдино, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«Модернизация волоконно-оптической линии передачи единой магистральной цифровой сети связи прошла на железнодорожных участках Казань — Агрыз и Казань — Канаш», — отметили в пресс-службе.
По программе обновления подвижного состава на Горьковскую магистраль поставлено 13 маневровых тепловозов, шесть пассажирских электровозов и пять электропоездов. В рамках путеремонтной кампании уложено 213 километров бесстыкового, или «бархатного» пути. Кроме того, произведена замена 121 стрелочного перевода.
Кроме того, проведены работы по оборудованию и модернизации технических средств обеспечения транспортной безопасности станций Нижний Новгород — Сортировочный, Киров, Свияжск, Агрыз, Ижевск и Чебоксары.
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