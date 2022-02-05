РЖД за год инвестировали в развитие Горьковской железной дороги 17,2 млрд рублей

В прошлом году РЖД инвестировали в развитие Горьковской железной дороги 17,2 млрд рублей, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

«В 2021 году завершено строительство транспортно-пересадочного узла на станции Можга в Удмуртии, начато строительство транспортно-пересадочного узла по станции Компрессорный и проектирование реконструкции вокзального комплекса Зеленый дол в Татарстане. Все эти объекты финансируются на паритетных условиях с субъектами РФ», – отметили в ведомстве.

Кроме того, для снижения непроизводственного травматизма были построены пешеходные переходы на станциях Восстание в Татарстане и Добрятино во Владимирской области.

Работы по реконструкции и модернизации станций направлены увеличение их пропускной способности и выход на новый уровень приема, обработки и отправления транзитных грузовых поездов по Северному ходу Горьковской магистрали на направлении Кузбасс – Северо-Запад.