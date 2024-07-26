РЖД ввели опцию «пересадки с места на место» при покупке билетов на юг

У РЖД появилась опция пересадки на разные места в одном поезде, чтобы добраться на юг, если нет билетов на полный маршрут.

Как сообщили в компании, новый онлайн-сервис был разработан для сайта РЖД. Так, если на нужный поезд кончились билет «полного маршрута», то пассажиру предложат вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути. При этом система может предложить места в вагонах одного или разного класса обслуживания, пишет РИА Новости.

Но есть обязательное условие: время стоянки поезда на станции должно быть не меньше 5 минут. За этот «временной отрезок» пассажиру надо успеть перейти на новое место. Он может это сделать как через вагоны, так и по платформе.

Например, человек едет из Москвы в Адлер. В случае езды с «пересадкой по местам» он доезжает, например, до Ростова-на-Дону на месте №77 в купейном вагоне №3. А в Ростове пересаживается в вагон СВ №8 на место №7 и до Адлера проследует уже на новом месте.

Отмечается, что такие билеты будут помечены в системе как «Пересадка внутри поезда». Данный сервис запустят в несколько этапов. Сначала он станет действительным на маршрутах из Москвы до Кисловодска, Адлера, Анапы и Новороссийска. Поэтапно эту систему вводят из-за высокого спроса на билеты в направлении юга летом, рассказали в РЖД.