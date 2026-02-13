РЖД возобновят пассажирское сообщение с Китаем через Забайкальск с 8 марта

Международный пассажирский поезд Забайкальск – Маньчжурия начнёт курсировать с 8 марта 2026 года. Об этом сообщили в РЖД.

Движение возобновляется впервые после перерыва, длившегося с февраля 2020 года. Тогда отправление поездов через данный пограничный переход было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Как уточнили в компании, с 6 и 7 марта жители Иркутска и Читы смогут отправиться в Маньчжурию в беспересадочных вагонах в составе поезда № 328/327 Иркутск – Забайкальск. Это стало возможным благодаря запуску международного состава № 354/353 по маршруту Забайкальск – Маньчжурия с 8 марта.