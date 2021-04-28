РЖД восстановили бесплатный проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В прошлом году такая возможность была ограничена из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«С конца апреля холдинг РЖД на бессрочной основе восстанавливает бесплатный проезд на поездах дальнего следования участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим», — отметили в пресс-службе.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны с одним сопровождающим могут бесплатно ездить в поездах в любое время без ограничения количества поездок. Для них доступны поездки в вагонах всех классов обслуживания поездов дальнего следования внутрироссийского сообщения.

Сборы за оформление билетов, в том числе за их восстановление и возврат, не взимаются. Кроме того, участники Великой Отечественной войны и их сопровождающие не платят за сервисные услуги, включая постельные принадлежности и питание.