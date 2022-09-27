РЖД вернет мобилизованным деньги за любые неиспользованные билеты

Мобилизованные россияне смогут вернуть деньги за любые неиспользованные железнодорожные билеты. Об этом сообщает РЖД.

«Билеты на поезда дальнего следования, оказавшиеся неиспользованными ввиду призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по „невозвратному“ тарифу», — подчеркнули в компании.

Кроме того, средства возвратят и тем, кто должен был отправиться в совместное путешествие с мобилизованными.

Возвраты осуществляются в ж/д кассах. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также повестку со сроками призыва.

«Вернуть деньги без сборов и плат в случае мобилизации можно также за билеты или абонементы на пригородные поезда», — добавили в РЖД.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.