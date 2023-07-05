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РЖД сообщил о сбое сайта и мобильного приложения из-за атаки хакеров
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной атаке хакеров, из-за чего на ресурсах невозможно приобрести билет.
«Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.
Сайт РЖД полностью недоступен, в то время, как в приложении можно выполнить вход и посмотреть уже приобретенные билеты, однако при попытке перейти во вкладку «Купить билеты» сервис дальше не прогружается.
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