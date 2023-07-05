news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 5 июля 2023 12:18

РЖД сообщил о сбое сайта и мобильного приложения из-за атаки хакеров

Скопировать ссылку
news_top_970_100
РЖД сообщил о сбое сайта и мобильного приложения из-за атаки хакеров
Фото: архив «Татар-информа»

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной атаке хакеров, из-за чего на ресурсах невозможно приобрести билет.

«Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.

Сайт РЖД полностью недоступен, в то время, как в приложении можно выполнить вход и посмотреть уже приобретенные билеты, однако при попытке перейти во вкладку «Купить билеты» сервис дальше не прогружается.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное