РЖД сообщил о сбое сайта и мобильного приложения из-за атаки хакеров

Фото: архив «Татар-информа»

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной атаке хакеров, из-за чего на ресурсах невозможно приобрести билет.

«Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.

Сайт РЖД полностью недоступен, в то время, как в приложении можно выполнить вход и посмотреть уже приобретенные билеты, однако при попытке перейти во вкладку «Купить билеты» сервис дальше не прогружается.