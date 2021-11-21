news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
21 ноября 2021  10:44

РЖД сократит частоту курсирования более 40 пассажирских поездов

news_top_970_100

Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) сократит частоту курсирования 44 пассажирских поездов на фоне падения потребительского спроса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеграмму ФПК. 

Так, компания просит закрыть продажу билетов на поезда № 4/3 Москва — Санкт-Петербург (отправляется из Москвы с 23 ноября по 16 декабря, с 11 января по 13 апреля, из Санкт-Петербурга — с 24 ноября по 17 декабря, с 12 января по 14 апреля), № 25/26 Санкт-Петербург — Москва (отправляется из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 22 декабря, с 12 января по 24 мая, из Москвы — с 25 ноября по 23 декабря, с 13 января по 25 мая) и пр.

В пресс-службе ФПК рассказали, что при росте спроса периодичность поездов могут вновь восстановить. Также они подчеркнули, что, несмотря на сокращение частоты курсирования, на всех маршрутах, которые затронут изменения, ходят альтернативные поезда.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное