РЖД сократит частоту курсирования более 40 пассажирских поездов

Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) сократит частоту курсирования 44 пассажирских поездов на фоне падения потребительского спроса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеграмму ФПК.

Так, компания просит закрыть продажу билетов на поезда № 4/3 Москва — Санкт-Петербург (отправляется из Москвы с 23 ноября по 16 декабря, с 11 января по 13 апреля, из Санкт-Петербурга — с 24 ноября по 17 декабря, с 12 января по 14 апреля), № 25/26 Санкт-Петербург — Москва (отправляется из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 22 декабря, с 12 января по 24 мая, из Москвы — с 25 ноября по 23 декабря, с 13 января по 25 мая) и пр.

В пресс-службе ФПК рассказали, что при росте спроса периодичность поездов могут вновь восстановить. Также они подчеркнули, что, несмотря на сокращение частоты курсирования, на всех маршрутах, которые затронут изменения, ходят альтернативные поезда.